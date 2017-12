Arnhemse voetballer schaamt zich: 'Schopte grensrechter tegen zijn hoofd'

Duno-spits Roy Talsma in onzekerheid over blessure

5 december DOORWERTH - Duno-voetballer Roy Talsma (23) verkeert nog steeds in onzekerheid over de ernst van zijn enkelblessure. De voormalig jeugdspeler van Vitesse klapte zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Bennekom al vroeg in de wedstrijd door zijn enkel en moest direct worden vervangen.