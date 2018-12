Arnhemse volksclub De Paasberg verzet de bakens: Niet meer blowen

Voetballer Erwin Roelofsen van RVW valt in en breekt kuitbeen na misstap

17:11 HEELSUM - Erwin Roelofsen heeft een ongelukkige invalbeurt achter de rug. De voetballer van RVW uit Heelsum kwam zondag in de tweede helft van het duel tegen Babberich het veld in en moest er niet veel later al weer af: per brancard en met een kuitbeenbreuk, zo bleek later.