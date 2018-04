AZ 2000 en SC Oranje in rouw na plotse dood speler en sponsor

Spelers van AZ 2000 en de oude club van De Vries, SC Oranje, komen zaterdag bij elkaar op het sportpark aan de Drielsedijk om het trieste nieuws te verwerken. Het eerste elftal van AZ 2000, dat speelt in de derde klasse A, zou zaterdag op bezoek gaan bij Advendo'57 in Ederveen.

Ook was hij bestuurslid technische zaken bij de kleinste club van Arnhem, diep geworteld in de Arnhemse Rijnwijk. Samen met trainer Carel van der Velden had hij grote plannen met SC Oranje, maar De Vries zag daar na gesprekken met de gemeente geen toekomst meer in. Hij kwam vervolgens in een groep van 23 spelers over naar AZ 2000.