Broers Van Beukering nadrukkelijk in beeld bij RKHVV

Joey Godee schiet DUNO in Barcelona voorbij Silvolde

4 januari BARCELONA - Zaterdaghoofdklasser DUNO was zaterdagmiddag de sterkste in een Gelders onderonsje tegen zondaghoofdklasser Silvolde in Barcelona. Joey Godee schoot DUNO met twee doelpunten voorbij de ploeg van trainer Dennis van Beukering: 3-2. Beide ploegen zijn in Spanje op trainingskamp.