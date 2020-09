Corona hakt in voetbalweekeinde: SML zesde club die niet speelt in regio Arnhem

ARNHEM - Voetbalclub SML uit Arnhem heeft de bekerwedstrijd van het eerste elftal van de agenda gehaald vanwege een corona-besmetting in de selectie. De Arnhemse derdeklasser is de zesde club in deze regio die dit weekeinde vanwege corona niet kan spelen.