De Paasberg-spits scoort met kiezelharde vrije trap, maar vertrekt in de rust

Jong Vitesse hard onderuit bij ‘herfstkam­pi­oen’ AFC

2 december ARNHEM/AMSTERDAM - Jong Vitesse is zondagmiddag hard onderuit gegaan bij koploper AFC uit Amsterdam. De Arnhemse bezoekers kwamen nog wel voor (0-1) maar gingen er uiteindelijk met stevige cijfers af tegen de ‘herfstkampioen’ van 2018 in de tweede divisie. Die ‘officieuze’ titel hebben de Amsterdammers nog niet helemaal binnen, want Jong Sparta en Katwijk kunnen nog langszij komen, maar hebben een veel minder doelsaldo.