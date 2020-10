Deze 16-jarige is de nieuwe voetbalhoop van Arnhem: ‘Goed is goed, zo simpel is het’

Het gaat snel met Miliano Jonathans (16). Heel snel. Het groeibriljant uit de jeugdopleiding van Vitesse heeft sinds vorige maand een driejarig contract op zak. En hij is al selectiespeler bij Vitesse Onder 19 en Onder 21. Aan de hand van de Arnhemse voetbaliconen Theo Janssen (trainer O19) en Nicky Hofs (trainer O21) moet Jonathans de volgende stap zetten richting het betaalde voetbal; in de voetsporen van zijn trainers. En natuurlijk met hulp van vader Dennis, zelf jarenlang een verdienstelijk amateurvoetballer op de Arnhemse voetbalvelden.

In maart van dit jaar kwam de carrière van Jonathans in een stroomversnelling. De Arnhemmer, al zeven jaar actief in de jeugdopleiding van Vitesse, blonk met twee gave treffers uit in het duel tegen Ajax Onder 16.



,,Daarna rinkelde onophoudelijk de telefoon. Allerlei figuren die zich zaakwaarnemer noemen. Zelfs telefoontjes uit Engeland en Italië”, zegt vader Dennis.