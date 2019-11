Discriminatiezaak bij voetbalduel in Arnhem: ‘Ga weg roetveegman’

,,Er ontstond een opstootje net voor het publiek. Dat wilde ik sussen en vervolgens bemoeide het publiek zich er mee’” laat de jeugdige leidsman uit Houten weten. ,,Ga weg roetveegman, dat werd er geroepen. Ik was boos en ben direct op die persoon afgestapt. Daarna heb ik hem toegesproken. Onvoorstelbaar dat je dit doet. En dan ook nog in dit weekend.”

Ouendag gaat het incident melden bij voetbalbond KNVB. Hij spreekt van een eenmansactie. ,,Het viel me op hoe eensgezind er werd gereageerd. Iedereen sprak zijn afschuw uit. De clubs zijn er ook super netjes mee omgegaan Je kunt het als club denk ik niet voorkomen, maar er wel goed mee omgaan en dat was het geval. “

Excuses en extra vergadering

Daar blijft het niet bij zegt bestuurslid technische zaken Wim Hendriks die het incident meldt bij de KNVB. ,,Morgen hebben we een ingelaste bestuursvergadering om ons standpunt te bepalen. Met dit soort zaken willen we als club absoluut niet geassocieerd worden. Dinsdagavond mag deze supporter, die lid is van de club, zijn verhaal vertellen. Daarna volgen maatregelen. Het is voor mij een absoluut dieptepunt.”