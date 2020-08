Doelman VVO verliest bewustzijn, duel bij Doetinchem gestaakt

Trainer Peter Gerritsen van VVO zag de schrik in de ogen van zijn spelers toen Jansen het bewustzijn verloor en lang bleef liggen. ,,Hij is door spelers van VVO met de brancard van het veld gedragen. De jongens waren zeer betrokken met hem. We hebben meteen een ambulance gebeld, die hebben hem na aankomst ook direct gecontroleerd. Ze vonden het echter niet nodig om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. Hij is met zijn ouders naar huis gereden, was gelukkig weer een beetje aanspreekbaar maar toch nog niet helemaal helder. Hij was een beetje van de wereld, al kan dat ook te maken hebben met de schrik.”