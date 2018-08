Dolgelukkkige G-voetballers verslaan hoofdmacht van Eendracht Arnhem

Trainer ziet vooruit­gang bij ESA

22 augustus TERSCHUUR - ESA-trainer Peter Gerritsen keek dinsdagavond met volle tevredenheid terug op de oefenwedstrijd van zijn ploeg tegen mede-zaterdagderdeklasser Terschuurse Boys (2-2). ,,We hebben het prima gedaan. Zeker in de eerste helft, daarin zetten we een goede stap.”