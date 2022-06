DUNO aan de hand van Roy Talsma glansrijk door in nacompetitie

DUNO won zaterdagmiddag eenvoudig de eerste wedstrijd in de nacompetie om lijfsbehoud in de zaterdag hoofdklasse. Eersteklasser Blauw Wit’34 met een 6-2 nederlaag teruggestuurd naar Leeuwarden.

Binnen een kwartier was er in Doorwerth al twee keer gescoord. Na elf minuten rondde Jardell Kruidbos af met het hoofd voor DUNO, na een kunstig boogballetje van Roy Talsma (1-0). Drie minuten later was het alweer gelijk, nadat de DUNO-defensie even niet oplette en Kai van Rijswijk de bal eenvoudig kon binnentikken: 1-1.

Vlak voor en direct ná de rust sloeg DUNO weer toe. En in beide gevallen was opnieuw Talsma de grote animator. Eerst scoorde de spits vijf minuten voor de pauze zelf 2-1, om in de 48ste minuut de bal panklaar te leggen voor Kerem Cifci: 3-1.

Daarmee was het Friese verzet gebroken en liep DUNO verder uit via doelpunten van Youssef El Hammouchi en invallers Julian Hansen en Samed Öztoprak. Talsma was bij al die goals aangever. Bij 5-1 scoorde Blauw Wit’34-invaller Floris Boonstra tegen.

Roël Fernand, speler van het 35-plus-team van DUNO, miste in de slotminuut bij 6-2 nog een penalty.