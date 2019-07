DUNO naar Rohda Raalte in kwalificatie KNVB-beker

RKHVV bij uitgelekte indeling eerste klasse ingedeeld zonder Bemmel en De Bataven

3 juli HUISSEN - Bij RKHVV lijkt het rampenseizoen van vorig jaar zich voort te zetten. In een uitgelekte versie van de indelingen van de eerste klassen is de gedegradeerde Huissense ploeg ingedeeld in klasse 1B in district West 2 met clubs uit de regio’s Den Haag en Rotterdam in plaats van met streekgenoten De Bataven, SC Bemmel, Orion, NEC en andere oostelijke clubs.