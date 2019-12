Eef Kasteel herkozen als voorzitter van MASV en trainer Roberto Straal blijft ook langer

Kasteel werd eerder dit jaar op non-actief gezet door het bestuur vanwege een schietincident, waarvan de beroepszaak nog loopt. Na zijn terugkeer in oktober liet hij weten de resterende maanden van zijn eerste termijn te gebruiken om te bekijken of hij ging voor een tweede termijn.

,,Als de leden het willen, dan ga ik door. Ik ben zeer betrokken bij MASV”, sprak de preses die de afgelopen jaren veel in gang zette bij de Arnhemse volksclub. Zo kwam er een grote businessclub en werden er op het sportpark verschillende vernieuwingen doorgevoerd.

MASV heeft ook Roberto Straal (53) langer aan zich verbonden. De hoofdtrainer en ex-profvoetballer van Vitesse is bezig aan zijn eerste seizoen op sportpark Malburgen West en presteert uitstekend. Bij winst zondag in het restant van het duel tegen SDOUC (57 minuten, 1-0 voorsprong tegen tien man, MG) zijn de Arnhemmers zelfs winterkampioen in de tweede klasse I.