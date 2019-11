Eef Kasteel na strafzaak terug als voorzitter van Arnhemse voetbalclub MASV

Periodeti­tel uit zicht voor DUNO na miskleun bij laagvlie­ger

2 november RIDDERKERK - DUNO leed zaterdagmiddag de tweede nederlaag op rij in de hoofdklasse A. Laagvlieger VV Rijsoord, dat pas één keer had gewonnen, was in Ridderkerk verrassend met 1-0 te sterk. Doordat koploper AZSV tegelijkertijd wél won is DUNO pardoes kansloos voor de eerste periodetitel.