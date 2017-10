ESA heeft dader(s) paraplu-aanval op voetballers in het vizier

Volgens voorzitter Danny Oudsen van ESA, dat de zaak hoog opneemt, duurt het niet lang of de identiteit van de aanvaller is bekend. ,,We zijn heel dichtbij’’, reageert hij. ,,Er is bewijs, dat is ook naar de politie.’

Foto's

Door vier spelers van Elsweide is zaterdag aangifte gedaan bij de politie, die ter plekke was. Er zijn met mobiele telefoons foto's gemaakt van verschillende gewonde spelers. Ook zouden er foto's zijn waarop de dader te zien is. Volgens Elsweide is er een tweede persoon betrokken geweest bij het incident. Onduidelijk is of die zich heeft misdragen. ESA-voorzitter Oudsen heeft daarover nog geen duidelijkheid.