Ex-prof Jhon van Beukering per direct weg bij MASV uit Arnhem

Regiotop­sco­rer Van Weelden start seizoen scherp bij OVC'85

6 september OOSTERBEEK - OVC'85 is het toernooi om de districtsbeker goed gestart. De voetbalploeg uit Oosterbeek, vorig seizoen met groot machtsvertoon kampioen geworden in de vierde klasse zaterdag, won het midweekse duel bij Fortissimo in Ede met 4-0.