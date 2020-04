Hoofdsponsor draait geldkraan dicht bij hoofdklasser DUNO

Constructie

Plan B

Vorig seizoen trok DunoAir zich in april ook terug om daar vervolgens wel op terug te komen. Daarna werd er vanuit de stichting toch nog een hoofdklassewaardige selectie op de been gebracht.



De club gaat zich nu beraden op een ‘plan B’ en bekijkt of met goedkoper, regionaal talent een selectie kan worden samengesteld die mee kan draaien in het nieuwe hoofdklasseseizoen.



Districtsbeker

DUNO promoveerde in 2013 van de vierde naar de derde klasse en in 2018 al werd de hoofdklasse bereikt. Daarin werd de club vorig jaar achtste en dat seizoen won DUNO de districtsbeker. Door het KNVB-besluit om na het stilleggen van het lopende seizoen alle clubs te handhaven is DUNO ook na de zomer weer hoofdklasser.



De club voerde de afgelopen weken verkennende fusiegesprekken met RVW, CHRC en Redichem, de bespelers van het Wilhelmina Sportpark in Heelsum. Vrijdag werd duidelijk dat die fusie zeker niet voor 1 juni 2021 wordt afgerond en DUNO zeker nog een extra seizoen op sportpark De Waayenberg uit 1948 zal spelen.