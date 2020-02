Jeugdtrainer OVC’85 stopt per direct na incident met scheidsrechter

OOSTERBEEK - De jeugdtrainer van OVC’85 die zaterdag tijdens een een wedstrijd bij Spero in Elst verhaal ging halen bij de scheidsrechter en vervolgens werd neergeslagen, is per direct gestopt met trainen en coachen. Hij heeft zijn spelers woensdagavond geïnformeerd.

Eerder maakte hij zijn besluit bij de club bekend.



Het duel tussen Spero Onder 17 en OVC'85 Onder 17 zaterdagmiddag op sportpark De pas in Elst, werd gestaakt na het incident, dat op video is vastgelegd door de thuisploeg en lange tijd te zien was omdat de beelden via sociale media waren verspreid.



Nadat de scheidsrechter een speler van OVC de rode kaart gaf ontstond er commotie, waarop de Oosterbeekse trainer bij de scheidsrechter verhaal kwam halen. Daarbij zou contact zijn geweest, waarop de scheidsrechter de trainer met de vuist in het gezicht sloeg. Die viel en hield een bloedneus over aan de klap.



De KNVB heeft de zaak in onderzoek. Het hoofdklasseduel is gestaakt bij een stand van 4-3.

‘Ook voor de scheids heel vervelend’

Het bestuur van OVC'85 heeft de kwestie intern besproken en meldt op de website: ‘Maandag hebben we als bestuur gesproken met de begeleiding van ons JO17 team dat zaterdag een wedstrijd bij Spero speelde. Deze wedstrijd werd gestaakt na een voorval tussen onze trainer en de scheidsrechter. Dat voorval heeft jammer genoeg, maar begrijpelijkerwijze, heel veel aandacht gekregen in de (social) media’.



‘Wij hebben met de betrokkenen besproken wat er is gebeurd en zullen de KNVB daarover informeren. Het is ook aan de KNVB om dat zorgvuldig te onderzoeken.



We betreuren natuurlijk als OVC’85 wat er is gebeurd en vinden dit ook voor de scheidsrechter in kwestie heel vervelend. Dit is niet zoals je in het nieuws wilt komen en ook hij zal, net als onze trainer, een andere voorstelling hebben gehad bij hoe de wedstrijd zou verlopen’.

‘Hij realiseert zich dat hij niets te zoeken had in het veld’