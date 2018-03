Jhon van Beukering met stuntploeg MASV naar kwartfinale beker

Daarmee is de Arnhemse de derdeklasser nog maar 90 minuten verwijderd van deelname aan het KNVB-bekertoernooi in 2018/2019. De beste vier clubs plaatsen zich daarvoor. MASV schakelde eerder ook al hoofdklasser RKHVV, eersteklasser Nunspeet en tweedeklasser Leones uit.

,,Het zou toch wat zijn als MASV zich plaatst voor dat toernooi”, sprak een blije Van Beukering na de zege in Haaksbergen, die MASV op 90 minuten van deelname aan de KNVB-beker brengt. ,,We gaan er in ieder geval voor. Maar vanavond gaan we eerst genieten van deze overwinning en dan zien we wel wie de volgende tegenstander is.”