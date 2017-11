KNVB: Met paraplu mishandelde Arnhemse voetballers zelf schuldig

AVW’66 voetbalt gestaakt duel zaterdag uit

6 november WESTERVOORT – AVW’66 reist zaterdag voor de tweede keer in een week tijd naar Oosterwolde voor het uitduel bij VSCO’61. De wedstrijd in de tweede klasse G werd afgelopen zaterdag al na 18 minuten gestaakt, nadat de scheidsrechter de bal in zijn gezicht had gekregen.