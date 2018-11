Milan (16) meldt zich ziek voor debuut, scoort winnende goal ... en wordt dan ontslagen

Dinsdagavond. Het meisje bij de informatiebalie van de Albert Heijn in Rheden kan haar lach nauwelijks inhouden als ze naar kantoor telefoneert. ,,Er staat iemand van De Gelderlander die wil praten over Milan.”

Al snel verschijnt Myron, vulploegleider. ,,Milan? Dat heb ik niet op mijn geweten.” Wie wel? ,,Mijn collega, Peter. Die is er morgenochtend weer. Bel dan even naar onze winkel.” Over Milan zegt Myron: ,,Jammer dat hij weg is. Milan kon alles.”