Onfortuinlijke voetballer Jordy Bal (20) na dubbele beenbreuk weer ‘veilig in eigen bed’

Hard werken AZ 2000 niet beloond, matige eerste helft wordt Wodanseck fataal

26 september BEUNINGEN – De formatie van trainer Giovanni Zweers verloor bij Beuningse Boys met 2-1. Het was de tweede nederlaag in twee wedstrijden. „We hadden zeker meer verdiend,” treurde Zweers. ,,De jongens hebben keihard geknokt. Voor de rust kwam Beuningse Boys op een 1-0 voorsprong. In de tweede helft ging AZ 2000 op jacht naar eerherstel. Die leek er te komen, want een kwartier voor tijd zorgde Miggie Derby voor de Arnhemse gelijkmaker.