Oogschade, 14 hechtingen en fruitmand voor ongelukkige voetbalsupporter (72) bij MASV-Spero

Carnavals­trai­ning voor voetbal­lers SC Valburg: Amy Winehouse en Kabouter Plop werken af

21 februari VALBURG - De sfeer bij zaterdagvierdeklasser SC Valburg is opperbest. De ploeg van trainer Bert Willemsen is in 2020 nog ongeslagen in 4B en ging donderdagavond in stijl richting het vrije carnavalsweekend. De selectie trainde verkleed.