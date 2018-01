OSC doet geen aangifte van schoppen of slopen bij ontspoord voetbalduel

Jaar van de volksclubs 'Als je spelers van buitenaf haalt, moet je die ook betalen'

17:00 Arnhemse Boys, SC Oranje en MASV gaan 2018 in als titelfavoriet. Wat zit er achter het succes van de volksclubs in Arnhem-Zuid, die zich nu al bezighouden met de selecties voor volgend seizoen. Is het geld? Waar komt de ambitie vandaan? Wat is de rol van ex-profs als Jhon van Beukering en Carel van der Velden, jongens met betaald voetbalervaring? Hoe doet Arnhemse Boys dat dan? Wat vinden de grote vier van Arnhem; Eldenia, ESA, SML en VDZ ervan? In deze editie van ‘Het jaar van de volksclubs’ aan het woord: SML-voorzitter Paul Matthieu.