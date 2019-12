Politie moet veiligheid bewaken bij duel SC Veluwezoom in Voorst na rellen met supporters

SC Veluwezoom heeft zondag gelijkgespeeld tegen Voorst (3-3), waardoor het naast de eerste periodetitel in 5E grijpt. Die titel gaat naar De Hoven, zondag vrij en in grote getale afgereisd naar Voorst. Na afloop kwam het tot een opstootje tussen spelers van Veluwezoom en mensen van De Hoven, de politie - op voorhand ingelicht door het bestuur van Voorst - was op tijd aanwezig om erger te voorkomen.

,,Het was erg luidruchtig langs de lijn”, vertelt Veluwezoom-bestuurslid Alfredo Barbagallo. ,,Ik heb tijdens de wedstrijd al geprobeerd het rustig te houden. Maar een aantal ging maar door. Ook na de wedstrijd, toen de mensen van De Hoven terecht een feestje vierde, ging het provoceren maar door. Steeds weer het k-woord, dat viel totaal verkeerd bij sommige jongens. Toen is het even misgegaan, maar met de staf en bestuursleden van beide clubs hebben we iedereen uit elkaar gehaald. Wij balen hier als club heel erg van.”

,,We hadden de politie al ingelicht”, aldus Henk Wijtenhorst, voorzitter van Voorst. ,,Tijdens de wedstrijd werd er al over en weer van alles geroepen.” Direct na de wedstrijd de vlam in de pan. ,,Er was een opstootje, er zijn klappen gevallen, erg triest allemaal.” Het bestuur van Voorst nam een toeschouwer van De Hoven apart in de bestuurskamer. ,,Het was duidelijk dat hij een stoorzender was, en dat een aantal het daarom op hem gemunt had. Die hebben we in veiligheid gebracht.”

Er zijn geen aanhoudingen verricht, de scheidsrechter heeft volgens Wijtenhorst wel rapport opgemaakt.

Jhon van Beukering baalde van het gelijkspel en de ongeregeldheden. ,,Ik snap dat zij met veel kwamen, ook voor hen stond de periodetitel op het spel. Maar er werd de hele wedstrijd gescholden en van alles naar onze spelers geroepen. Prima dat ze komen kijken, maar ze waren alleen maar met k-woorden aan het schelden.”

Alles of niets

Maureno Stracquadaini bracht SC Veluwezoom al snel in de wedstrijd op voorsprong. Halverwege stond het echter 2-1 voor Voorst. ,,Toen zijn we alles of niets gaan spelen. Een extra spits erbij, alles naar voren”, aldus Van Beukering. Met succes, Maikel Peters schoot de gelijkmaker binnen. Door een foutje achterin werd het 3-2, en moest Veluwezoom nog meer forceren. Wederom Stracquadaini maakte 3-3 en gaf Veluwezoom nog hoop in de slotfase. Pascal Donderwinkel dacht in blessuretijd de winnende te maken, maar werd teruggefloten voor een duwfout.