SC Rheden legt zich neer bij titel concurrent door 23-3 en 24-1

De Rhedenaren trokken aan de bel omdat de Arnhemmers ten koste van SC Rheden 2 het kampioenschap pakten op doelsaldo. Ze deden dat door in de laatste twee duels SC Veluwezoom 2 met respectievelijk 23-3 en 24-1 te verslaan.

SC Rheden vond dat opvallend, maar daar denkt de KNVB anders over. ,,Bij dat tweede duel is een waarnemer van de KNVB geweest. Deze waarnemer heeft niets vreemds geconstateerd. Alle spelers waren ook speelgerechtigd”, zegt Rheden-woordvoerder John Farkas, die zich bij de gang van zaken neerlegt.

,,Het oordeel is aan de KNVB en die concludeert geen bijzonderheden, dan is dat de uitkomst. We feliciteren MASV met het kampioenschap.”