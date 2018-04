Sensatie in Arnhem: derdeklasser MASV naar KNVB-beker

DE DERDE HELFT 30 goals in 3 wedstrijden, Keijenborgs feest in Malburgen en 1 april grap over oud-prof

4 april ARNHEM - In deze rubriek een verzameling anekdotes en opvallende gebeurtenissen uit de wandelgangen van het amateurvoetbal in de regio. Met deze week: bizarre uitslagen in het Paasweekend, slapen in de ESA bus en wel of geen Rein Baart bij Arnhemse Boys?