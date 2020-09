Tom in eerste wedstrijd na tien seconden al van het veld: ‘Na mijn sprong weet ik niets meer’

Voor Tom Jager van ESA had de competitie en weekje later mogen beginnen. Hij stond koud in het veld tijdens de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Oeken (3A) (,,volgens mij maar 10 seconden”) toen hij bij een onschuldig duel zijn sleutelbeen brak.



Zo was er meer leed op de eerste competitiedag na zes coronamaanden. Aziz Ismael Agha van stadgenoot Eendracht Arnhem (5C) scheurde een dag later, nadat hij drie treffers had gemaakt tegen Edesche Boys, zijn kniebanden. Tot overmaat van ramp moest de grensrechter van de Edenaren eraf met een waarschijnlijk zware liesblessure.