Trainer en arbiter wijzen elkaar aan als schuldige van een ontspoorde Arnhemse derby

MASV zakt door het ijs tegen Grol

28 oktober ARNHEM - Een feestje zat er deze keer niet in bij MASV (3C). Op sportpark Malburgen West gingen de Arnhemmers volkomen terecht onderuit in de topper tegen Grol 5-2. ,,Dit is wel een tik”, sprak de zwaar aangeslagen Jaimy Vahlkamp. ,,We maken te veel persoonlijke fouten.”