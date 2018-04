Underdog MASV flikt het: finaleplaats voor cupfighters uit Arnhem

AVW'66 walst in Arnhem Cup over VDZ heen

24 april ARNHEM - In de eerste kwartfinale van de strijd om de Arnhem Cup was zaterdagtweedeklasser AVW'66 dinsdagavond een maatje te groot voor zondagderdeklasser VDZ. Halverwege was het nog 0-0 op sportpark Over het Lange Water, maar na negentig minuten lieten de cijfers niets aan duidelijkheid te wensen over: 4-1.