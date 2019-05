Uniek: Eefje scoort meer dan de mannen en is topscorer van de regio

Eefje van den Nieuwenhof kroonde zich zondag tot topscorer van het amateurvoetbal in de regio Arnhem. Een unicum. Voor het eerst in de geschiedenis is er een vrouwelijke topscorer.



De 22-jarige centrumspits van het vrouwenteam van kampioen Eldenia scoorde liefst 38 maal, waarmee ze Davey Jansen (van CHRC) en Stefan Aalbers (van RVW) aftroefde. De nieuwe topschutter hecht veel waarde aan haar gewonnen titel.



,,Ik vind het vooral belangrijk dat er voor het eerst een vrouw topscorer is geworden”, vertelt Van den Nieuwenhof, in het ouderlijke huis in Velp.



,,Eindelijk een dame die wint. Het gaat niet eens om mij persoonlijk, want ik had het mijn ploeggenoot Suus Daniëls ook gegund.”