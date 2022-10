Veegpartij tegen VVO brengt Eldenia verder in de problemen: ‘Crisis? Natuurlijk is het crisis!’

Na de derby tegen VVO was het feest in de kantine van Eldenia, maar wel een party met een flink zuurtje voor de thuisploeg. Opnieuw ging Eldenia hard onderuit, waardoor de ploeg stijf onderaan staat in de derde klasse B. ,,Crisis? Natuurlijk is het crisis”, sprak aanvoerder Ralf van Bussel, zelf ook niet in beste doen, klare taal. ,,Dit is een heel pijnlijke nederlaag. Dinsdagavond moeten we in gesprek gaan, want zo kunnen we niet verder.”