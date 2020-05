Voetbalavonturier Jerry van Wolfgang uit Arnhem debuteert in Zuid-Korea

In Nederland wordt na bijna twee maanden weer mondjesmaat en in een kleine groepjes getraind door de profs. Maar het echte werk, competitievoetbal, laat nog zeker maanden op zich wachten. Anders dan in Duitsland, waar de profs komend weekeinde van start gaan. En anders dan bij Arnhemmer Jerry van Wolfgang (28) , beter bekend als Jerry van Ewijk, waar de competitie eveneens zaterdag al start. De oud-jeugdspeler van Vitesse en voormalig prof van AGOVV, De Graafschap en Go Ahead Eagles voetbalt in Zuid-Korea bij Cheonan City FC.