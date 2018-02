Voetbalclub SC Oranje uit Arnhem failliet

In een schriftelijke reactie zegt het bestuur van de Arnhemse volksclub ‘dat er niet langer perspectief is om het hoofd boven water te houden.’

SC Oranje had een schuld bij de Gemeente Arnhem van naar verluidt 13.000 euro voor de huur van de velden op sportpark De Bakenhof in Arnhem-Zuid. Omdat een betalingstermijn vorige week was verstreken ging het sportpark op slot en mocht SC Oranje geen gebruik meer maken van de accommodatie.

Competitie

Later werden ook de doelen verwijderd op het hoofdveld. Tegelijk met deze maatregel van de Gemeente Arnhem werd de competitiewedstrijd van SC Oranje 1, dat koploper was in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal, tegen SVP afgelopen zaterdag uit het programma gehaald door voetbalbond KNVB omdat SC Oranje ook een betalingsachterstand had lopen bij de KNVB van naar verluidt 2.000 euro.

Het bestuur van SC Oranje stelt dat de club ‘tot het laatste moment druk bezig is geweest om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen onder een vaste groep sponsoren en betrokkenen. Helaas was ons voorstel aan het sportbedrijf Arnhem niet voldoende en konden wij in onze ogen niet voldoen aan de aanvullende eisen.’