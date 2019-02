Voetballer Johnsen Bacuna werd bedreigd na zijn provocerende actie tegen Duno, nu doet hij aangifte

Eldenia heerst tegen ‘Boys’ in derby vol goals en kaarten

10 februari ARNHEM – Het scorebord loog er niet om na de derby in 3D tussen Arnhemse Boys en Eldenia (1-5). Boys-verdediger Ludwig Hartemink wond er geen doekjes om. ,,De eerste helft was er niets aan de hand, maar na rust was het dramatisch. Het was open huis. Gewoon los zand.”