Voetbaltrainer uit Arnhem stond tegenover Maradona: ‘Klein kereltje, wel een mythe’

,,Heel spijtig. Een unieke voetballer”, zegt Selhorst die denkt dat Maradona in sneltreinvaart heeft genoten van het leven. ,,Hij is 60 geworden, maar heeft voor 300 jaar geleefd. Hij ligt volgens mij lachend in de kist. Ik zag ooit een documentaire over zijn jaren in Napels. Een ding werd me wel duidelijk, met pissen heeft Diego ‘m niet versleten.”



Het treffen met Maradona had Selhorst te danken aan de Arnhemse voetbalmakelaar Atalay Mutlu. ,,Mutlu regelde tegenstanders tijdens het trainingskamp van Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten), de club waar Maradona toen trainer was. Zo kwam het regioteam waarvan ik trainer was in beeld.”