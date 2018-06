Volg de ontknoping: laatste kans voor clubs in Arnhem en de Betuwe

De tussenstanden van de wedstrijden:

Onduidelijkheid over finale

De verliezer van het beslissingsduel om promotie naar de derde klasse tussen DVOL en GVA krijgt een herkansing. Doordat SC Enschede wegvalt uit de derde klasse A is er een extra plek vrij. De verliezer speelt donderdag 21 juni een halve finale en eventueel zondag 24 juni nog de finale.

Dit zijn de wedstrijden waar het vanmiddag om gaat:

SC Bemmel krijgt WAVV op bezoek en moet winnen om eersteklasser te blijven. De 18-jarige doelman van de Bemmelnaren is er in ieder geval klaar voor, zei hij in dit interview deze week.