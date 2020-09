Afscheid van een zelfbenoemde ‘HAVO Hooligan’ (61) in Haalderen

De minuut stilte ter nagedachtenis aan zijn vader Jos maakte grote indruk op Sjors Venselaar, vlak voor de aftrap van HAVO-Ewijk (4-2). In Haalderen werden zondag fakkels afgestoken en op een groot spandoek werd vader Venselaar bedankt voor de mooie jaren bij HAVO.



,,Pa was er altijd bij als ik voetbalde’’, vertelt Venselaar (26) in zijn woonkamer in Gendt. ,,Eerst in de jeugd bij De Bataven en de afgelopen jaren bij HAVO ook. Met een groepje van een man of acht vormde hij de HAVO Hooligans. Zo noemde hij ze. Die mannen hoor je de hele wedstrijd. En pa was de fanatiekste van allemaal.’’