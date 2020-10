Amateurvoetballers Spero beuren doodzieke trainer en teammanager op met videoboodschap en live-bezoek

Jonge Kracht en Angeren scoren samen 19 keer, Leiwakabes­sy-ef­fect bij OSC

20 september HUISSEN - Jonge Kracht gaat in het nieuwe seizoen in de vierde klasse D rustig verder waar het vorig seizoen was gestopt: met heel veel scoren. De ploeg van trainer René Knuiman hield zich in Huissen op eigen veld niet in tegen Elsweide: 10-0.