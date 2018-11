‘Camping-elftal’ EMM Randwijk heeft nog 8 spelers over: ‘laat het maar sneeuwen’

De Derde Helft/Update Martin Laamers tekent (niet) bij Duno, Spren­kel-broers spelen 2 tegen 11

17:00 ARNHEM - In deze rubriek een verzameling anekdotes en opvallende gebeurtenissen uit de wandelgangen van het amateurvoetbal in de regio. Deze week beginnend met de beelden van de feestende periodekampioenen in Haalderen.