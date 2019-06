Dankzij deze ‘voetbalvader’ keurde de scheids een doelpunt af en staat Excelsior Zetten in de finale

OPMERKELIJKZETTEN - Art Akkerman, vader van Excelsior Zetten-speler Joost Akkerman, zag in de halve finale van de play-offs als eerste - en enige - dat een doelpunt van Woezik niet geldig was. Akkerman riep zo hard dat er sprake was van een indirecte vrije trap, dat scheidsrechter Schumacher het hoorde en zijn ‘VAR’ ging raadplegen.

Slotconclusie: doelpunt afgekeurd: geen 2-2 (en strafschoppen) maar 2-1 en Excelsior naar de finale om een plaats in de derde klasse.

Het was al een opmerkelijke zaterdag in Zetten. De ‘schreeuw’ van Akkerman bleek beslissend omdat de thuisclub zelf diep in de verlenging op 2-1 was gekomen. Maar vlak voor tijd legde doelman Kevin Rokers aan voor een vrije trap vanaf zijn eigen helft. De bal zeilde over iedereen heen pardoes in het doel van Excelsior.

Doelpunt en dus 2-2 dacht iedereen, maar Art Akkerman, vader van Excelsior-speler Joost, riep direct luid en duidelijk dat het een indirecte vrije trap was en dat het doelpunt dus niet geldig was.

Finale

Coach Marcel Nijenhuis van Excelsior reclameerde vervolgens ook, waarna scheidsrechter Martin Schuhmacher maar even bij zijn assistent informeerde of de bal inderdaad niet was aangeraakt. Dat bleek het geval, waardoor het 2-1 bleef en de club uit Zetten zich plaatste voor de finale van de nacompetitie, zaterdag tegen Quick 1888.

,,We waren echt de ‘twaalfde man’ zaterdag”, zegt Art Akkerman enkele dagen later. ,,We roepen de hele wedstrijd door van alles. Dat zijn vaak domme dingen, maar af en toe zit er iets zinnigs tussen, zoals zaterdag met dat doelpunt. Je moet als publiek natuurlijk ook de spelregels kennen en ik had gelijk door dat het een indirecte vrije trap was.”

Hoofdprijs

Volledig scherm Vreugde na het eindsignaal bij Pieter Mantel (rechts) en zijn medespelers. Excelsior Zetten gaat ten koste van Woezik naar de finale. © Fons Sluiter

Akkerman beleefde toch al een topzaterdag.