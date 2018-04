'Der Bomber van Dodewaard' stevent af op record: 52 goals in één seizoen

GVA heeft langste adem in knotsgekke topper tegen Arnhemse Boys

1 april DOORNENBURG – De topper in 4F tussen GVA en Arnhemse Boys was het hoogtepunt van het seizoen: in een knotsgekke partij boog GVA een 5-4 achterstand in de slotfase om tot een 7-5 zege op de tot nu toe ongenaakbare koploper.