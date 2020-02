Eerbetoon bij RKHVV aan overleden voetballer Paco: niet voetballen in zesde minuut, gratis toegang

HUISSEN - De wedstrijd RKHVV tegen De Zweef staat zondag in het teken van RKHVV-speler Paco Geutjes. De club wil de overleden speler een laatste eerbetoon geven. Geutjes (21) kwam om het leven na een auto-ongeluk in Arnhem.

De toegang tot de wedstrijd is gratis om zoveel mogelijk mensen bij de herdenking te betrekken. ,,Het initiatief is volledig vanuit de spelers gekomen”, zegt teammanager Iwan de Jong.



,,Die wilden sowieso een minuut stilte voor de wedstrijd. Er zal een jeugdelftal meelopen met de spelers bij het opkomen van het veld en in de zesde minuut wordt een minuut niet gevoetbald, want Paco had rugnummer 6. Aan dat soort dingen moet je denken.”

Paco Geutjes © Fons Sluiter

,,Verder willen ze de wedstrijd gewoon zo goed mogelijk spelen voor Paco, om hem als voetballer te eren. Als mens hebben we hem al herdacht door middel van de avondwake, het contact met de familie en een toespraak van trainer Mark Otten in de kerk waarin hij over de persoon Paco heeft gesproken.”

,,Zondag gaat het nog even niet in de eerste plaats om voetbal. Je moet het zien als een afsluiting van een periode van rouw.’’



,,De afgelopen weken waren zwaar voor de groep. Veel praten. Mochten ze lachen, mochten ze boos worden? Weet je, dit dragen we allemaal de rest van ons leven met ons mee, maar we moeten weer verder. Zondag nog niet, maar daarna gaat het weer om winnen of verliezen.”

Op de Johan de Wittlaan in Arnhem heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeval plaatsgevonden. © Persbureau Heitink

Ongeluk

Paco Geutjes overleed maandag 27 januari aan de gevolgen van een auto-ongeluk in Arnhem. Sindsdien speelde RKHVV niet meer in de eerste klasse E zondag.