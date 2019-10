Eerlijke Niels bekent na rode kaart tegenstander: ‘Scheids, ík was het’

En dus kreeg Mauritz rood in plaats van Jamal Aamri, die mocht blijven staan.



,,Er floepte zo maar uit wat er niet uit mag floepen”, vertelt de centrale middenvelder van de hekkensluiter van de vierde klasse B enkele dagen later.



,,We liepen samen de zestienmeter uit en toen voelde ik zijn hand in mijn gezicht. Dat leek me niet per ongeluk, er was geen bal in de buurt. Toen floepte het eruit.”



Wat ‘het’ precies was, wilde Mauritz niet nog eens herhalen.



Scheidsrechter Van der Leek had ondertussen Aamri rood gegeven. ,,Ik dacht dat hij eruit werd gestuurd voor die beweging”, zegt Mauritz, doelend op de ‘hand in zijn gezicht’. ,,Dan is het wel zo netjes dat ik zeg dat ík het was die schold en dat we er allebei worden uitgestuurd.”