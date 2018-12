Festivalgoeroe en miljonair helpt voetbalclub Valburg

Het contrast kan haast niet groter. Van een bont gekleurd festival met swingende topdj’s in een bloedheet Guadalajara in Mexico, tot een grijs grasveld met zwoegende amateurvoetballers in een waterkoud Valburg, in de Betuwe. Het overkwam David Brons (52) pas nog. Hij was net terug van een week werken aan en op de eerste editie van Dreamfields in Mexico, waarvan Brons medeorganisator is. ,,Man, man, wat een feest, 40.000 maffe Mexicanen die uit hun dak gingen.’’