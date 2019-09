Gebroken neus, gebroken arm, hersenschudding; Sc Bemmel mist zeven (!) voetballers

Update RKHVV in Huissen door AVW'66 op een gelijkspel gehouden

1 september HUISSEN – RKHVV is zaterdag in zijn eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen niet verder gekomen dan een gelijkspel. In het eerste pouleduel van het districtsbekertoernooi kwamen de Huissenaren op eigen veld niet langs tweedeklasser AVW'66: 1-1.