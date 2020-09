Harm is de enige voetballer met een hersenbeschadiging die in een selectieteam speelt

Zijn tegenstanders hebben geen idee dat ze tegen een international spelen. Verwacht je ook niet bij EMM, vorig seizoen hekkensluiter in de vierde klasse.



Toch heeft Harm Panneman 18 interlands achter zijn naam. ,,Ik speel in het CP Nederlands elftal’’, legt Panneman uit. CP staat voor Cerebrale Parese.



,,De hersenen van iemand met CP geven niet de juiste spanning aan de spieren door. CP-voetbal wordt gespeeld door mensen met een motorische beperking als gevolg van een hersenbeschadiging.’’



‘Ik ben in de goede tijd geboren’

Pannemans hersenbeschadiging ontstond bij zijn geboorte. ,,Daar weet ik niet veel meer van’’, glimlacht hij. ,,Er was zuurstoftekort.’’



Wat hij zich wel herinnert: als kind revalideren op Klimmendaal, waar Panneman de basis legde voor een normaal leven. Voor buitenstaanders is zijn beperking inmiddels onzichtbaar.



,,Mijn fijne motoriek is minder. Met pen schrijven is lastig, maar ik ben in de goede tijd geboren. Schrijven is typen.’’