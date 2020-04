Keepster Esmée Happel (19) van RKHVV uit Huissen naar het grote Feyenoord

Zelfs bij Spero, de grootste voetbal­club in de Oostelijke Betuwe, staat alles even stil

4 april ‘Als er gezeik’ is op de club moet je er zijn’, luidde het advies van zijn voorganger. René Nobels is een jaar voorzitter van Spero en op de club is het stil. Er is genoeg te doen, maar hij is er niet. Zelfs bij de grootste voetbalclub van de Betuwe is het stil. De corona-crisis doet ook bij Spero zijn onderhuidse werk. Dat had René Nobels (59) een jaar geleden, toen hij bij Spero Fons van Lith als voorzitter opvolgde, niet kunnen denken.