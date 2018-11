Ode aan het amateurvoetbal; ‘Eerste overwinning na 38 duels’

EMM blijft ook na Hars­kamp-uit op nul staan

10 november HARSKAMP - EMM Randwijk staat ook na het duel der laagvliegers in de vierde klasse B nog op nul punten. De Randwijkers verloren zaterdag in Harskamp met 2-1 van de thuisploeg, die vooraf zelfs nog geen enkele goal had gemaakt in de competitie.