Poolse parachutist die in 1944 landde in Driel laat voetbalclub geld na, club roept prijs in het leven

COLUMN De tijd begint te dringen voor de amateur­clubs

28 november Ruim 1,1 miljoen leden telt de KNVB en dan hebben we het nog niet over al die supporters, vrijwilligers, ouders, opa’s en oma’s die bijna elke week de velden afstruinen in Nederland. Nergens in de wereld is het amateurvoetbal zo groot en gestructureerd als in ons land.